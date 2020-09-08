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【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）

股樓投資 15:33 2020/09/08

分享：

周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。最受矚目當然是被視為居屋王的鑽石山啟翔苑，是今次唯一巿區盤，而且在鑽石山港鐵站旁。巿區加鐵路沿線盤，升值力無可限量，但有2個缺點申請人要知。

鑽石山啟翔苑基本資料：

啟翔苑剛開始興建，預計2023年才建成交樓。（資料圖片）

位置︰鑽石山彩虹道，屯馬線鑽石山站上蓋

單位數目︰940個（共2座）

樓高︰33及39層

實用面積（伙數）：

295至298平方呎（113伙）

384至403平方呎（359伙）

489至502平方呎（468伙）

63折建議售價︰229萬至513萬元

平均呎價︰9,365元

預計落成時間︰2022至2023年

優點

‧在巿區中心，生活配套成熟

‧港鐵站旁，來往各區交通便利

缺點

·預計2023年才入伙，即要等3年。

‧向西北的單位面向主要幹道，或受噪音影響，而向西南部份單位一馬路之隔是新蒲崗工廠區。

‧唯一巿區盤，單位得900多個，勢「爭崩頭」。

適合哪類人士？

啟翔苑位處市區，乘港鐵半小時可到達中環等主要商業區，最適合打工仔，可節省交通時間。同時，屋苑由開放式單位到兩房單位（需自行間房）均有提供，由單人、兩口子，到3至4人家庭均適合。當然，啟翔苑為今期唯一一個市區居屋，相信單人申請者能夠揀選啟翔苑的機會甚低。

看看有甚麼戶型?

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

 

交通

屋苑位於鑽石山站上蓋，半小時車程可到中環。位於屯馬線鑽石山站上蓋， 未來屯馬線完全通車後，可直達紅磡。此外，來往港九新界各區巴士線齊備，交通非常方便。

生活配套

走隧道幾分鐘可直達大型商場荷里活廣場，提供各類不同商舖。大型商場與民生商店俱備。大型商場為荷里活廣場，提供多國菜式食肆、生活百貨、家庭電器、美容化妝品等各類商舖。想幫襯民生商舖及街市可到旁邊的采頤花園及新蒲崗，步程10分鐘左右可達。

區內文康設施齊備，斧山道運動場及游泳池、東啟德體育館均在10分鐘步程之內。荷李活廣場內設有戲院。

    點擊圖片放大

各單位景觀

啟翔苑由兩幢大廈組成，北面的位置按規劃將興建「文化園境大道」的綠化設施。屋苑東面預留作宗教用途及公共交通總站，故啟翔苑東面的一座景觀較開揚。而居屋的西面將興建5幢公屋樓宇，向西的單位望樓景為主。兩幢樓宇向西南的單位，將望向新蒲崗一帶的工業大廈，景觀稍為遜色。

啟翔苑之平面圖，分左右兩幢樓。

 

 

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

彩禾苑 錦駿苑 山麗苑 彩虹 居屋 鑽石山 采頤花園 荷里活廣場 Plaza Hollywood 啟翔苑

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