【遙距營商計劃】陳茂波：D-Biz至今獲逾1.8萬宗申請　繼續推動創科發展

▲ 財政司司長陳茂波表示，遙距營商計劃（D-Biz）至今共收到逾18,000份申請，當中約7成半獲批，總資助額超過7億6千萬元。(資料圖片)

財政司司長陳茂波在網誌表示，疫情下各行各業加速「電子化」和「科技化」，已是不可逆轉的趨勢。為協助企業應用科技，「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」（D-Biz），自5月中推出以來，至今共收到逾18,000份申請，當中約7成半獲批，總資助額超過7億6千萬元，並已增撥10億元，推出多項優化措施。

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他補充，不少傳統行業為了應付疫情下的「新常態」，均積極加快應用各種不同的科技，不論是視像會議、網上營商、網上接單和送遞、智能自助服務系統、網上客戶服務、網上工作流程管理以至數碼支付等，在這次疫情中均獲得廣泛應用。

他又指，這次疫情改變了不少人的生活習慣及消費模式，這些新習慣、新需求在疫情過後很可能會持續下去。政府仍會繼續投放資源推動創科發展，力求為香港經濟未來開拓更廣闊的空間。

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責任編輯：朱悅瀅