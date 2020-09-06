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【南韓疫情】防疫措施延長一周 禁堂食擴至刨冰店

環球社會熱點 16:25 2020/09/06

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南韓疫情持續，周六單日新增167宗新冠肺炎確診個案。南韓政府宣布，鑑於新冠肺炎疫情國內傳播風險尚存，決定延長首都圈防疫措拖一周至9月13日，而禁堂食範圍擴至連鎖型糕點店、刨冰店等。

南韓截至周日凌晨零時，單日新增167宗新冠肺炎確診個案，連續4日新增個案降至200以下，累計21,177宗確診個案；死亡個案則1宗，累計334宗。

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新增個案有152宗是本地感染，集中在首都圈，境外輸入則有15宗。

南韓政府認為，國內傳播風險尚存，周一起把首都圈禁堂食範圍擴至連鎖型糕點店、刨冰店、市內移動餐車、大排檔等。

此前，首都圈的餐廳、酒吧已從晚上9點至次日凌晨5時禁止堂食；連鎖型咖啡店內則全日禁止堂食，僅作外賣或自取。而健身房、高爾夫球場等室內體育設施則繼續暫停營業一周。

此外，首爾市正對教會進行檢查，周日發現有4間教會違規。

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責任編輯：林嘉莉

傳染病 疫情 南韓 首爾 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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