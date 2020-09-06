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【疫市筍盤】 九龍屋苑呎價1.1萬　放盤唔夠1日即沽出

股樓投資 15:31 2020/09/06

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家住市區出入交通方便，因此呎價也成正比，不過觀塘區有屋苑實用面積呎價僅1.1萬，結果一放盤即日沽出，市區筍盤特別搶手。

美聯物業九龍灣德福及淘大花園分行(3)高級營業經理黃家明表示，該行剛促成觀塘樂雅苑2房單位成交，單位即日放盤即日沽出，自由市場成交價515萬元。

怕樓價回升買家加快入市 租轉買個案增 租客斥資逾千萬購天晉3房，詳情請按：【見下頁

火炭彩禾苑 大單位多 貼近廠區需走斜路（附實地考察優缺點、戶型），想知居屋2020資訊，請按：【見下頁

上述成交單位為樂雅苑F座雅平閣高層03室，實用面積431方呎，屬2房間隔，內櫳企理，吸引睇樓近1個月之外區客入市自用。據悉單位即日放盤，即日成交，自由市場成交價515萬元，折合實用呎價11,949元，屬市價成交。

參考地產網成交資料，樂雅苑樓齡39年，屬老牌居屋屋苑，6月至今成交呎價介乎11,090元至12,591元，平均成交呎價為11,384元。

 

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記者：李兆明

樂雅苑 九龍灣 居屋 放盤

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