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【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低

環球社會熱點 14:51 2020/09/06

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英國調查顯示，超過1000名國民保健署（NHS）的醫生有意在3年內辭職，主要不滿政府處理新冠肺炎的手法，以及人工太低。有意離職的醫生打算放長假期、移民、改到私立醫院工作，或做臨時工維生。

英國醫生協會（Doctors’ Association UK，DAUK）主席Samantha Batt-Rawden表示，NHS醫生在疫情中受挫，很多醫生說他們在3年內將離開NHS。她批評，這意味政府不重視醫生，形容情況令人震驚。

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Batt-Rawden說道：

「這些敬業的專業人士一次又一次地投入拯救生命，確保NHS患者的安全，我們可能會失去他們。」

DAUK訪問了全國1758名醫生，近7成（即逾1200人）認為，疫情期間政府給予前線醫生的待遇，影響他們去留的決定，他們可能會辭職。被問到「未來1至3年，將在哪裡工作？」，近3分2、65%受訪者表示，將離開NHS。

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最新調查數據觸發民眾對NHS人手不足的擔憂。74%受訪者稱，離職的主因要人工太低。雖然英格蘭的醫生將獲加薪2.8%的，但不適用於實習醫生或大部分內科醫生；該地區的NHS服務仍有8278個醫生空缺。

其他離職原因包括，65%醫生指缺乏個人防護設備、54%指不允許醫生公開發表意見；46%和45%的人分別稱，疫情期間取消免費泊車等福利，以及疫症危機影響心理健康。

其中一名醫生稱：

「我覺得政府把NHS工作人員當作炮灰，人工低、工作環境差、個人防護裝備不足、政府為達到政治目的而削減福利。在前線工作20多年後，我感到筋疲力盡、生病了、得不到支持。」

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責任編輯：鄧燕君

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