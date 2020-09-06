【澳洲疫情】墨爾本延長封城兩周 惟縮減宵禁時間

澳洲疫情持續，墨爾本所屬維多利亞州周日新增63宗新冠肺炎確診個案。維多利亞州州長宣布，延長墨爾本第4級封鎖措施至9月28日，但會作部份放寬，包括縮短宵禁時間、開放戶外遊樂場等。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周日召開記者會時，公布墨爾本防疫措施的詳情。

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墨爾本仍然實行宵禁，但宵禁開始時間將由晚上8時押後至晚上9時，直至翌日凌晨5時為止；不能超過兩人作戶外聚會，同住的家人或室友則可豁免。

戶外活動時間則由1小時增加到2小時；獨居人士可以在家招待一位訪客；戶外遊樂場亦可開放。

安德魯斯又指，倘9月28日起，墨爾本14日內的每日平均新增確診數目，跌至30至50宗，限聚令會由2人放寬至5人、部分學校會復課、部份行業也可復工。

安德魯斯指，倘10月26日起，墨爾本14日內的每日平均新增確診數目，跌至少於5宗，解除宵禁、限聚令會由5人放寬至10人。

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責任編輯：林嘉莉