  • 31°C
香港時間 : 2020906日 (日) 15:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【澳洲疫情】墨爾本延長封城兩周 惟縮減宵禁時間

環球社會熱點 14:42 2020/09/06

分享：

澳洲疫情持續，墨爾本所屬維多利亞州周日新增63宗新冠肺炎確診個案。維多利亞州州長宣布，延長墨爾本第4級封鎖措施至9月28日，但會作部份放寬，包括縮短宵禁時間、開放戶外遊樂場等。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周日召開記者會時，公布墨爾本防疫措施的詳情。

多間疫苗廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出：【下一頁】

美國年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減：【下一頁】

墨爾本仍然實行宵禁，但宵禁開始時間將由晚上8時押後至晚上9時，直至翌日凌晨5時為止；不能超過兩人作戶外聚會，同住的家人或室友則可豁免。

戶外活動時間則由1小時增加到2小時；獨居人士可以在家招待一位訪客；戶外遊樂場亦可開放。

安德魯斯又指，倘9月28日起，墨爾本14日內的每日平均新增確診數目，跌至30至50宗，限聚令會由2人放寬至5人、部分學校會復課、部份行業也可復工。

安德魯斯指，倘10月26日起，墨爾本14日內的每日平均新增確診數目，跌至少於5宗，解除宵禁、限聚令會由5人放寬至10人。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出
今日
【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
今日
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【英國疫情】約翰遜被指與50議員開會 涉違限聚令
今日
【英國疫情】約翰遜被指與50議員開會 涉違限聚令
【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體
2020/09/05
【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體
【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標
2020/09/05
【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標
疫情 墨爾本 澳洲 維多利亞州 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低

下一篇文章

【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間15:00）
【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市