【7-11】日本便利店24小時營業被指違法 7-11全年無休隨時成歷史

在日本, 不少便利店包括7-11等都全曰24小時營業,為當地居民和遊客提供, 不少便利, 然而日本公平交易委員會日前表示,經過一年調查, 強制要求當地便利店加盟店24小時營業可能違反壟斷法, 7-11全年無休的經營模式, 隨時進入歷史。

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去年10月, 日本向7-11, 全家等八大便利店營運商和12000間門市進行調查, 當中達66.8%加盟店店主, 期望或縮短營業時間。然而有8.7%加盟店透露, 總部拒絕其縮短營業時間的要求。

日本公平交易委員會認為, 營運商若要求加盟店24小時營業,拒絕和對方商討, 或會違反《獨佔禁止法》中的「濫用優越地位」行為。委員會要求上述8大企業進行自我檢查，11月前提交包含改善建議的報告。

日本勞動人口持續下降, 員工難尋下不利便利店經營。加上顧客數目亦降, 近八成門市半夜時段處於虧本經營狀態, 促成加盟店商希望縮短營業時間。

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