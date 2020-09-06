【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出

美國總統特朗普曾揚言，美國大選11月3日左右，可推出新冠肺炎疫苗，令民眾憂慮可能過急推出新冠疫苗。美媒報道指，多間大型藥廠包括美國生物技術公司Moderna、輝瑞藥廠（Pfizer）計劃發表聯合聲明，承諾不會在未能證明其新冠疫苗是安全有效前，就向食品藥物管理局（FDA）申請緊急批准推出新冠肺炎疫苗。

特朗普多次強調，疫苗會在大選前面世，外界憂慮相關審批部門會承受政治壓力。白宮曾重申，無人向食品藥物管理局（FDA）施壓；在疫苗方面，特朗普不會以安全作犧牲品。

為令民眾更安心，《華爾街日報》報道指，美國多間大型藥廠包括Moderna、輝瑞藥廠、強生（Johnson & Johnson）及法國藥廠賽諾菲（Sanofi）等計劃發表聯合聲明。

報道取得聯合聲明草案，多間藥廠強調會在最終的人體試驗顯示其疫苗安全且有效，才會向FDA尋求其疫苗緊急批准。

聲明草案指：

「我們相信，這項承諾會有助於令公眾，對最終獲批准的新冠疫苗充滿信心，並相信疫苗已遵守評估的嚴格科學和監管程序。」

（We believe this pledge will help ensure public confidence in the COVID-19 vaccines that may ultimately be approved and adherence to the rigorous scientific and regulatory process by which they are evaluated.）

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責任編輯：林嘉莉