【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出

美國總統特朗普曾揚言,美國大選11月3日左右,可推出新冠肺炎疫苗,令民眾憂慮可能過急推出新冠疫苗。美媒報道指,多間大型藥廠包括美國生物技術公司Moderna、輝瑞藥廠(Pfizer)計劃發表聯合聲明,承諾不會在未能證明其新冠疫苗是安全有效前,就向食品藥物管理局(FDA)申請緊急批准推出新冠肺炎疫苗。

特朗普多次強調,疫苗會在大選前面世,外界憂慮相關審批部門會承受政治壓力。白宮曾重申,無人向食品藥物管理局(FDA)施壓;在疫苗方面,特朗普不會以安全作犧牲品。

為令民眾更安心,《華爾街日報》報道指,美國多間大型藥廠包括Moderna、輝瑞藥廠、強生(Johnson & Johnson)及法國藥廠賽諾菲(Sanofi)等計劃發表聯合聲明。

報道取得聯合聲明草案,多間藥廠強調會在最終的人體試驗顯示其疫苗安全且有效,才會向FDA尋求其疫苗緊急批准。

聲明草案指:

「我們相信,這項承諾會有助於令公眾,對最終獲批准的新冠疫苗充滿信心,並相信疫苗已遵守評估的嚴格科學和監管程序。」

(We believe this pledge will help ensure public confidence in the COVID-19 vaccines that may ultimately be approved and adherence to the rigorous scientific and regulatory process by which they are evaluated.)

