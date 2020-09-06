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特朗普據報曾貶低黑人領袖 指曼德拉是可憐領導人

環球政治 13:21 2020/09/06

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美國總統特朗普的前私人律師科恩爆料，指特朗普貶低黑人領袖和美國的少數族裔，包括南非已故前總統曼德拉。特朗普稱曼德拉為可憐的領導人，形容黑人國家領導人是「混蛋」、「廁所」。

科恩（Michael Cohen）與特朗普（Donald Trump）多年來緊密合作，在去年在彈劾特朗普的國會作證會經常曝光。科恩正服刑，涉對國會作出虛假陳述等被判3年監禁。

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拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911：【下一頁】

《華盛頓郵報》取得科恩下周出版的新書副本，科恩寫道，曼德拉（Nelson Mandela）2013年去世後，特朗普說：

「曼德拉摧毀整個國家，現在是一個混蛋。去你的，曼德拉，他不是領導人。」（Mandela f—-ed the whole country up. Now it’s a s—-hole. F—- Mandela. He was no leader.）

白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）斥科恩說謊。她指，科恩是一名卑鄙的重罪律師，對國會撒謊，已經失去了所有信譽；因此，他以謊言獲利不足為奇。

美國白人教授扮黑人 謊報種族多年：【下一頁】

華盛頓黑人遭警擊斃 警隊改革後首有錄影：【下一頁】

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科恩正服刑，涉對國會作出虛假陳述等被判3年監禁。

責任編輯：鄧燕君

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