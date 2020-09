特朗普據報曾貶低黑人領袖 指曼德拉是可憐領導人

美國總統特朗普的前私人律師科恩爆料,指特朗普貶低黑人領袖和美國的少數族裔,包括南非已故前總統曼德拉。特朗普稱曼德拉為可憐的領導人,形容黑人國家領導人是「混蛋」、「廁所」。

科恩(Michael Cohen)與特朗普(Donald Trump)多年來緊密合作,在去年在彈劾特朗普的國會作證會經常曝光。科恩正服刑,涉對國會作出虛假陳述等被判3年監禁。

《華盛頓郵報》取得科恩下周出版的新書副本,科恩寫道,曼德拉(Nelson Mandela)2013年去世後,特朗普說:

「曼德拉摧毀整個國家,現在是一個混蛋。去你的,曼德拉,他不是領導人。」(Mandela f—-ed the whole country up. Now it’s a s—-hole. F—- Mandela. He was no leader.)