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【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?

股樓投資 13:24 2020/09/06

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政府去年放寬首置按保，800萬元以下物業可申請九成按揭，換言之，若買800萬樓，首期只需80萬元。常有人說，買樓最好多付首期，盡量「借少啲」，日後便供少些利息。若現有160萬元，即兩成首期預算，應借八成按揭，抑或九成按揭？

數十年前，利息高企，樓按息率更達10厘，因此部分買家情願增加首期，盡量「借少啲」，冀能減少利息支出。不過，目前各國央行放水，加上利率低企，樓按實際息率更低至2厘以下，由於息平，即使「借多啲」，利息也不會增加太多。

舉例說，買800萬樓，現有兩成首期預算，即160萬元，若承造九成按揭，即支付80萬元首期，雖然帳面上「借多啲」，日後要供更多利息，惟業主多了80萬元用，可把握機會投資股票，所得回報或多於利息支出。若不懂投資，可選擇有存款掛鈎戶口（Mortgage-link）的按揭計劃，將這80萬元，放入該戶口，扺銷額外利息支出。更重要的是，多了現金在手，需要資金周轉時，也不用徬徨。

不過，要留意的是，申請按揭要通過壓力測試，不同按揭成數，收入要求也不同。又以800萬樓為例，若申請九成按揭，分30年還，年利率2.5厘計，若要通過壓力測試，收入要求為68,135元；若申請八成按揭，在同樣條件下，收入要求則大減至60,565元。因此，即使有兩成首期預算，若收入不達標，想申請九成按揭也不能。

【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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