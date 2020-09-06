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【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？

股樓投資 12:54 2020/09/06

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新一期居屋於9月10日接受申請，即成市場焦點，料認購者眾。雖然新居屋搶手，惟屢遭批評設計及質素，都比不上2003年前的舊居屋，交樓標準更與公屋相差不遠。若與第一代居屋相比，到底有何不同？

【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽下一頁

【有片睇！】四大屋苑實地考察下一頁

以第一代居屋觀塘順緻苑為例，屋苑竟與部分私樓一樣，建有頂層複式單位。雖然早期居屋價平，惟設計用心，以沙田穗禾苑為例，同是第一代居屋，為日本建築大師木下一之作，設計別具特色，更不比私樓差，當時更獲設計獎項。

更重要的是，第一代居屋單位實用率高，普遍面積最細也逾300平方呎。相反，近年推售的居屋相對「迷你」，以新一期居屋粉嶺山麗苑為例，最細一伙只得278平方呎。事實上，即使第一代居屋升值不少，升幅甚至不比私樓差，惟部分業主仍不搬走，可證明第一代居屋有其吸引力。

【居屋申請2020】新舊居屋大比拼　第一代居屋是怎樣？下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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