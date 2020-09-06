  • 30°C
香港時間 : 2020906日 (日) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】撐警與反警暴陣營對峙 肯塔基打吡賽馬場外成戰場

環球社會熱點 17:32 2020/09/06

分享：

【美國示威】兩陣營示威者對峙 肯塔基賽馬場外成戰場

美國各地的反警暴示威持續，警方支持者和反警暴示威者在知名的肯塔基賽馬場地附近對峙。250名警察支持者揮動手槍和長槍，與75名反警暴示威者理論及爭執。警察到場後驅散兩個陣營的示威者，但附近的示威活動仍然持續。

肯塔基打吡（Kentucky Derby）是美國「三冠賽」（Triple Crown）的第一關，於肯塔基州路易斯維爾邱吉爾園馬場舉行。肯塔基打吡因疫情持續，已延期過一次，今次比賽不招待觀眾入場。

美國波特蘭槍擊釀1死 特朗普拜登互相指責：【下一頁】

美國明尼阿波利斯宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂：【下一頁】

示威者上周六（5日）遊行至比賽場地，沿途高叫「沒有公義，就沒有肯塔基打吡」（No Justice, No Derby）的口號。示威者早前要求取消肯塔基打吡賽。

同時，由一群美國黑人組成的武裝民兵組織（NFAC），超過200名成員帶同武器，在馬場場外聚集，逐一檢查他們的武器。

路易斯維爾警察在3月時，闖入26歲黑人布倫娜（Breonna Taylor）的住所，但未有表明身份，布倫娜與男友以為被不法份子闖入，其男友開槍，布倫娜遭警擊斃。事件引發群眾不滿，觸發大型示威。

拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911：【下一頁】

另外，在示威熱點之一的俄勒岡州波特蘭市（Portland），示威已持續100日，而且經常發生暴力事件。警方以行為不檢及阻差辦公， 拘捕了27人。

警方及新聞稿指，警員開始「有針對性地」拘捕示威者，禁止他們再上街；一名被捕的示威者頭部流血、受傷。

美國白人教授扮黑人 謊報種族多年：【下一頁】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

肯塔基打吡（Kentucky Derby）是美國三冠賽馬比賽的第一關，於肯塔基州路易斯維爾邱吉爾園馬場舉行。

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國疫情】麻省強制學生接種流感疫苗 數百人示威
2020/08/31
【美國疫情】麻省強制學生接種流感疫苗 數百人示威
【美國示威】波特蘭槍擊釀1死 特朗普拜登互相指責
2020/08/31
【美國示威】波特蘭槍擊釀1死 特朗普拜登互相指責
【歐洲第二波疫情】德國反防疫措施大遊行 300人被捕
2020/08/30
【歐洲第二波疫情】德國反防疫措施大遊行 300人被捕
【Jacob Blake槍傷】明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂
2020/08/27
【Jacob Blake槍傷】明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂
【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力
2020/08/27
【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力
遊行集會 請願示威 賽馬 肯塔基 俄勒岡 美國

上一篇文章

【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911

下一篇文章

【日本新首相】菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間18:00）
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅