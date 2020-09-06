【美國示威】撐警與反警暴陣營對峙 肯塔基打吡賽馬場外成戰場

▲ 【美國示威】兩陣營示威者對峙 肯塔基賽馬場外成戰場

美國各地的反警暴示威持續，警方支持者和反警暴示威者在知名的肯塔基賽馬場地附近對峙。250名警察支持者揮動手槍和長槍，與75名反警暴示威者理論及爭執。警察到場後驅散兩個陣營的示威者，但附近的示威活動仍然持續。

肯塔基打吡（Kentucky Derby）是美國「三冠賽」（Triple Crown）的第一關，於肯塔基州路易斯維爾邱吉爾園馬場舉行。肯塔基打吡因疫情持續，已延期過一次，今次比賽不招待觀眾入場。

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示威者上周六（5日）遊行至比賽場地，沿途高叫「沒有公義，就沒有肯塔基打吡」（No Justice, No Derby）的口號。示威者早前要求取消肯塔基打吡賽。

同時，由一群美國黑人組成的武裝民兵組織（NFAC），超過200名成員帶同武器，在馬場場外聚集，逐一檢查他們的武器。

路易斯維爾警察在3月時，闖入26歲黑人布倫娜（Breonna Taylor）的住所，但未有表明身份，布倫娜與男友以為被不法份子闖入，其男友開槍，布倫娜遭警擊斃。事件引發群眾不滿，觸發大型示威。

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另外，在示威熱點之一的俄勒岡州波特蘭市（Portland），示威已持續100日，而且經常發生暴力事件。警方以行為不檢及阻差辦公， 拘捕了27人。

警方及新聞稿指，警員開始「有針對性地」拘捕示威者，禁止他們再上街；一名被捕的示威者頭部流血、受傷。

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▲ 肯塔基打吡（Kentucky Derby）是美國三冠賽馬比賽的第一關，於肯塔基州路易斯維爾邱吉爾園馬場舉行。

責任編輯：鄧燕君