【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911

美國大選11月3日舉行，基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）已故領袖拉登（Osama bin Laden）姪女表示，只有總統特朗普才能避免另一場911襲擊。拉登姪女認為，若由拜登當選，可能會有另一場911襲擊。

拉登姪女諾爾（Noor bin Ladin）指，在奧巴馬及拜登領導美國之時，極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）甚至已擴散到歐洲。

諾爾續指，但特朗普卻能夠展現其保護美國的能力，從根源消滅恐怖份子，在恐怖份子攻擊前已採取行動。

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諾爾又指，在過去19年來歐洲發生的所有恐怖襲擊，完全撼動了他們的核心，激進伊斯蘭教已經完全滲透到的社會中。

諾爾認為，在美國，非常令人擔憂的是，左派人士已經完全與擁有這種意識形態的人站在一起。

在瑞士出生的諾爾，表示自己在今屆總統大選完全支持特朗普，又形容今次美國大選是這個年代最重要的選舉。

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責任編輯：林嘉莉