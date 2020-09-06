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【北韓風暴】金正恩視察風暴重災地區　怒撤地方失職官員

環球政經 14:00 2020/09/06

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熱帶風暴美莎克（Maysak）在北韓造成嚴重災情，北韓最高領導人金正恩周六（5日）親自視察災區，指重災區之一的咸鏡南道防災不利，罷免當地黨委書記金成日，並指派黨中央委員會組織指導部副部長替代，同時促儘快進行災後重建。

根據北韓媒體報導，連續多日的風暴導致咸鏡南道和咸鏡北道出現嚴重災情，沿岸地區有超過一千幢房屋損毀，亦有大量公共設施和農田被淹浸，還造成數十人傷亡。金正恩嚴厲指責，沿海地區對災情應對不足，防堤設施不完善，必須將居住區儘快轉移遠離海邊，建立新的安全區。

消息指金正恩已昏迷不醒　近期照片全是偽造？了解請按，【下一頁

金正恩在救災執行政策委員會會議上，罕見得向平壤市黨委員發信，敦促他們儘快幫助受災地區，信中稱，平壤派遣12,000名精銳黨員投入到颱風災區重建工作。

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編輯：李勝男

颱風 金正恩 平壤 北韓 罷免 風災

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