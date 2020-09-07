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【基金投資】認購基金　累積型定派息型？

股樓投資 11:35 2020/09/07

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投資者如平時有購買基金，不難發現同一個基金通常會分別發行不同的股份類別，以迎合不同投資者的口味和需要，其中最常見有發行有兩種，一是以累積，即不派息而保留可分派收入作再投資，二則是根據基金盈利情況派息給投資者。

收息定累積？

通常而言，大多數的基金都會派息，投資者可選擇以現金的形式來收息，或選擇將其派息累積至其本金中，進行再投資，產生複息效應（Compounding effect）。

【基金投資】買股票好難賺？　一篇文教你揀一隻優質基金  了解請按，【下一頁】

複息效應即是「息滾息」的原理，通過將利息再投資來賺取更多利息。舉例來說，假設首次投資額為1,000元，年息率為10%，派息的100元可再投資，那麼下一年的可投資總額為1,100元，若連續10年，每年以年息10%持續滾存，其累積資產為2,590元，30年之後就能增長為1.7萬元。

複息效應數式：總資試值＝ 首次投資額＊（1＋年息率）滾存年份

對於追求資產升值的年輕人來說，累積基金複息投資，是不錯的選擇；不過對於退休族而言，追求每月或每季穩定派息回報，更看重基金的定期派息。不過投資者不要忘記基金並非「保證」定期派息，且派息可由本金中分派！

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編輯：李勝男

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