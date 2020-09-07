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【美股焦點】美國勞動節假期　美股周一休市　

股樓投資 04:49 2020/09/07

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美股上周四、周五（3、4日）急挫，早前領漲美股的科技股集體跳水，強勢股蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）遭遇重挫。本周周一（）為美國勞動節假期，因為美股、美債都將休市一天，港股則正常運營。

市場關注美股後市走向，以及何時是撈底的最佳時機？安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian上周四（3日）曾警告，如果投資者態度發生變化，美股則很可能走向回調。他解釋道，由於全球央行實行量化寬鬆，投資者開始採取流動性策略，並逢低買入。但隨着市場基本面開始發揮作用，他提醒市場留意投資者的心態轉變，假如投資者回歸基本面，考慮到經濟前景不明朗，El-Erian認為，市場極有可能再下跌10%。

美股大跌有前兆？ 了解請按，【下一頁】

美股仲可以跌幾多？了解請按，【下一頁】

美國新冠死亡人數年底有幾多？ 了解請按，【下一頁】

上周《金融時報》引述消息人士曾指，軟銀在過去一個月大手買入美股科技股的認購期權，涉資據指高達數十億美元，惟消息人士未有指是購買認沽或認購期權，報導只引述一名美國專注期權策略的對冲基金經理指，這是20年來看過的最大交易。

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編輯：李勝男

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