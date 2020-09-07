【美國疫情】學者預測美國年底恐有41萬人死於新冠

環球疫情持續，華盛頓大學健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）預測，全球死亡人數今年料再增190萬，較現時約88萬，增加逾2倍，預計今年底美國新冠累計死亡超過41萬人。

根據華盛頓大學衛生指標與評估研究所 (IHME) 周五 (4日) 最新模型預估，美國新冠或可能持續惡化，隨著北半球秋冬季節來臨，到今年年底美國將最可能錄得超過41萬例的新冠死亡案例，是目前累計逾19萬宗的兩倍。

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根據該模型，最糟糕情況下，如果各州停止採取預防措施，放鬆限制令和口罩配戴，屆時美國將有最多62萬人死亡；而最好的情況下，假如居民普遍配戴口罩，保持社交隔離和限聚禁令，預計至今年底美國累計新冠死亡人數則增至28.8萬人。

IHME認為戴口罩對於疫情防控至關重要，強調如果嚴格遵社交隔離和堅持配戴口罩，全球將能夠挽救至少77萬條生命。

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編輯：李勝男