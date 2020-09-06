【有盈退休】曾智華：退休忌發馬主夢

9月6日馬季又開了，今期講下做馬主！

近幾年，小弟一個唔覺意，成為「退休專家」，因出咗兩本頗暢銷（係啩？）退休書--《快樂退休》及《有盈退休》。從此，退休老友個個排隊問意見，不少是公務員。筆者的忠告：（一）退休金一筆過的攞零，唔要，谷大每個月的長俸，以確保生活質素到離世；（二）切勿炒樓；（三）切勿做生意；（四）切勿做馬主！

點解有第四項？因不少老友為馬迷，退休後個個禮拜跑兩次馬，非常投入。兼且，香港人覺得做馬主好威，所以，退休後多望圓夢。小弟哎吔廿多年前做過下馬主，雖則與人合夥，但也知呢個夢，不可亂發！其實，老友問意見前，多已有決定，只是想筆者支持矣。

前年初也曾試過想喝住一位退休高官「大隻A」，佢揸住閒錢100萬現金，諗住同另外3位昔日同袍夾份買隻馬。

當時，問筆者意見，即直接答：「咪試！養馬，就此入香港『富豪醫院』，使費是『黑洞』，深不見底。你每人夾100萬，加埋400萬，好快燒乾！」

A佬唯唯諾諾，反駁：「買隻馬百幾萬，養馬費每月四萬。一季贏一場，再加跑二二三三，應有賺喎。若唔覺意贏大賽更發達！」

不聽老人言。終於，前晚約筆者吐苦水。

「慘啊，碌sir，前年唔聽你講，果然踩入咗個大氹，如今，錢又無，馬又無，朋友都無埋，後悔莫及，教訓好大呀！」

「大隻A」發生乜事？

正是無聽忠告，4個人興致勃勃但傻下傻下，一人夾一百萬，交咗百幾萬俾某練馬師買咗隻馬（肯定先被斬幾十萬佣！）。起初好高興，呼朋引類入場威威。

點知跑一場輸，跑完二三四五場都係輸，獎金零。但每月，收到的帳單，嚇暈！基本養馬費外，另加獸醫、補針、按摩......N咁多項，最少要6萬元一個月。即一年無咗七十幾萬但無馬贏。老友逐個開始想唔玩唔夾錢。點得呢？結果反面。然後，馬都跛埋無得跑。馬主夢醒後，A佬剛剛無咗近一百萬！





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