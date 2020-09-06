  • 30°C
香港時間 : 2020906日 (日) 11:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【有盈退休】曾智華：退休忌發馬主夢

名人薈萃 10:58 2020/09/06

分享：

9月6日馬季又開了，今期講下做馬主！

近幾年，小弟一個唔覺意，成為「退休專家」，因出咗兩本頗暢銷（係啩？）退休書--《快樂退休》及《有盈退休》。從此，退休老友個個排隊問意見，不少是公務員。筆者的忠告：（一）退休金一筆過的攞零，唔要，谷大每個月的長俸，以確保生活質素到離世；（二）切勿炒樓；（三）切勿做生意；（四）切勿做馬主！

點解有第四項？因不少老友為馬迷，退休後個個禮拜跑兩次馬，非常投入。兼且，香港人覺得做馬主好威，所以，退休後多望圓夢。小弟哎吔廿多年前做過下馬主，雖則與人合夥，但也知呢個夢，不可亂發！其實，老友問意見前，多已有決定，只是想筆者支持矣。

前年初也曾試過想喝住一位退休高官「大隻A」，佢揸住閒錢100萬現金，諗住同另外3位昔日同袍夾份買隻馬。

當時，問筆者意見，即直接答：「咪試！養馬，就此入香港『富豪醫院』，使費是『黑洞』，深不見底。你每人夾100萬，加埋400萬，好快燒乾！」

A佬唯唯諾諾，反駁：「買隻馬百幾萬，養馬費每月四萬。一季贏一場，再加跑二二三三，應有賺喎。若唔覺意贏大賽更發達！」

不聽老人言。終於，前晚約筆者吐苦水。

「慘啊，碌sir，前年唔聽你講，果然踩入咗個大氹，如今，錢又無，馬又無，朋友都無埋，後悔莫及，教訓好大呀！」

「大隻A」發生乜事？

正是無聽忠告，4個人興致勃勃但傻下傻下，一人夾一百萬，交咗百幾萬俾某練馬師買咗隻馬（肯定先被斬幾十萬佣！）。起初好高興，呼朋引類入場威威。

點知跑一場輸，跑完二三四五場都係輸，獎金零。但每月，收到的帳單，嚇暈！基本養馬費外，另加獸醫、補針、按摩......N咁多項，最少要6萬元一個月。即一年無咗七十幾萬但無馬贏。老友逐個開始想唔玩唔夾錢。點得呢？結果反面。然後，馬都跛埋無得跑。馬主夢醒後，A佬剛剛無咗近一百萬！


 

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：退休投資，雞肋照吮
2020/08/23
【有盈退休】曾智華：退休投資，雞肋照吮
【有盈退休】曾智華：退休後大放「蛤乸」
2020/08/09
【有盈退休】曾智華：退休後大放「蛤乸」
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
2020/07/25
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：大水漫灌，退潮甩褲
2020/07/13
【有盈退休】曾智華：大水漫灌，退潮甩褲
【有盈退休】曾智華：廿一日減肥挑戰法
2020/06/27
【有盈退休】曾智華：廿一日減肥挑戰法
曾智華 退休 退休金

下一篇文章

【港股追蹤】恒大加速套現減債　推「大禮包」75折賣樓　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年