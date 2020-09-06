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【港股追蹤】恒大加速套現減債　推「大禮包」75折賣樓　

股樓投資 10:50 2020/09/06

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中國恒大（03333）總負債迫近2萬億元人民幣，市場關注其財務狀況，除了計劃分拆物管業務減債外，恒大近日趁著金九銀十這傳統賣樓旺季，推出「購房大禮包」，最多以75折賣樓，加強套現能力。

今年以來一直在打折的恒大，周五（4日）再度升級優惠措施，根據最新政策，恒大全國在售樓盤均可享受83折優惠以及國慶黃金周額外95折，若採用最常見的按揭付款方式，還可額外再享95折。三者疊加後，相當於獲得至少75折的「保底」折扣。

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此外，客戶只要繳納2000元（人民幣，下同）訂金，總房價就會再減免2萬。根據樓宇去化率還能最多再享受88折，而面積120平方米以上的住宅還有額外97折。每盤每天還會推出10套97折的特價房源。同時，恒大現在正進行全員營銷活動，期間通過恒房通平台推薦可再享額外98折，推薦成交還可獲得豐厚佣金。

恒大早前公布中期業績，披露上半年負債增加1,346億元至1.98萬億元，總借款較去年底增加355億至約8,355億元，借款平均年利率較去年尾升0.15個百分點至9.14厘，令市場關注其財務狀況。

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而中央近日明確推出「三條紅線」收緊內房企業融資，包括剔除預收款後的資產負債率大於70%﹑淨負債率大於100%，以及現金短債比率低於1倍。按上述3個指標不同表現的企業，用紅﹑橙﹑黃﹑綠來劃分。紅色為最危險。

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記者：李兆明

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