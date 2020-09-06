【港股分析】明日納入港股通　吼實呢隻內需股

恒生指數公司上月中公布季度檢討結果，大家的注意力都放在小米集團（01810）及藥明生物（02269）爆冷納入恒指成分股，或美團點評（03690）大熱倒灶，只能晉身國指成分股的消息上。除以上變動外，其實尚有多隻股份獲納入各類型指數，加入港股通行列，變動同樣在明日生效。

其中納入恒生綜合指數等7個指數系列之成分股的日清食品（01475），較值得大家注意。股份早在8月初已發盈喜，最終公布的數字當然沒有令市場失望。上半年收入按年增加15.9%，至17.35億元，主要歸因於恐慌性搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加，期內純利更大升34.3%，至1.78億元。

集團期內純利1.78億元，按年升34.3%，半年毛利率較去年同期上升1.7個百分點33.9%。毛利率上升主要歸因於水電煤等費用減少，主要原材料價格同比保持穩定以及香港產品組合的變化，數字均非常理想。

在疫情下有此成績，自然令大行睇好，摩根士丹利（大摩）指，公司受惠高端化、豐富產品組合、和內地擴張等因素刺激銷售增長，重申「增持」評級，目標價提升近15%，由8.6元升至9.8元，相當於明年預測市盈率28倍。

大和同樣認為日清下半年將繼續受惠內地高端化的趨勢，長遠而言，該行相信集團管理層謹慎的擴張計劃，有助公司未來數年在內地維持雙位數增長，將公司目標價由8.2元，提升至9.3元，維持「跑贏大市」評級。

股價7月中旬起由6.8元起步，一直反覆向上，上周五（4日）雖然跌近4%，但仍然守住9元的高位，維持大漲小回的形態，下周開始有北水的支持下，仍有望繼續向上，達成甚至升穿大行目標價。

記者：葉志偉