  • 30°C
香港時間 : 2020906日 (日) 11:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人幣滙價】料人民幣明年底升至6.6美元　大摩：十年將成第三大儲備貨幣

股樓投資 10:43 2020/09/06

分享：

摩根士丹利周五 (4 日) 發布報告稱，外資在未來十年流入中國市場金額將達 3 萬億美元，或會促進人民幣流通，推動其成為僅次於美元及歐元的全球第三大儲備貨幣。

現時人民幣約佔全球外匯儲備的約2%，大摩預計，未來十年人民幣將佔全球外匯儲備比例達5%至10%之間，屆時人民幣將超越日元和英鎊，成為全球第三大儲備貨幣。

內銀前景好過滙豐?【下一頁

大摩又指，預計今年來自私人部門和儲備管理機構的資金中，將會有1500 億美元以上流入中國，又預期在 2021 年至 2030年間，每年流入中國的金額將高達 2000億至 3000 億美元。現時人民幣兌美元為6.84，大摩預期明年底將升至6.6美元。

大摩新興市場外匯策略師 James Lord 指：「隨著中國金融市場開放，我們看到在股票及債劵為首的資本市場正與世界接軌，人民幣跨境交易比重越來越高，我認為 （人民幣佔外匯儲備）5％至 10％不是沒有可能，」「這些因素都解釋各國央行未來需要持有更多人民幣作為儲備貨幣。」

不過，人民幣國際化進程非一帆風順，大摩列舉了一系列相關的潛在風險，包含中國金融市場對外開放速度遜於預期、全球市場動盪、中國經濟風險以及美中緊張局勢急劇升溫。

並稱由於中國在全球儲備資產所佔比重多半來自俄羅斯，因此還無法完全確定未來人民幣的國際化趨勢，以及各國儲備管理機構對於增持人民幣債券的意願。報告指，目前只有俄羅斯持有大額人民幣債券，目前未知其他國家央行的意願，尤其是如中國不會進一步開放。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林展鋒

中國市場 新興市場 經濟 股票 債券 人民幣國際化 外滙儲備 金融 人民幣債券 英鎊

上一篇文章

【港股追蹤】恒大加速套現減債　推「大禮包」75折賣樓　

下一篇文章

【A股30載】滬深上市公司突破4000家 30年A股市值暴增3.4萬倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年