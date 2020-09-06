【人幣滙價】料人民幣明年底升至6.6美元　大摩：十年將成第三大儲備貨幣

摩根士丹利周五 (4 日) 發布報告稱，外資在未來十年流入中國市場金額將達 3 萬億美元，或會促進人民幣流通，推動其成為僅次於美元及歐元的全球第三大儲備貨幣。

現時人民幣約佔全球外匯儲備的約2%，大摩預計，未來十年人民幣將佔全球外匯儲備比例達5%至10%之間，屆時人民幣將超越日元和英鎊，成為全球第三大儲備貨幣。

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大摩又指，預計今年來自私人部門和儲備管理機構的資金中，將會有1500 億美元以上流入中國，又預期在 2021 年至 2030年間，每年流入中國的金額將高達 2000億至 3000 億美元。現時人民幣兌美元為6.84，大摩預期明年底將升至6.6美元。

大摩新興市場外匯策略師 James Lord 指：「隨著中國金融市場開放，我們看到在股票及債劵為首的資本市場正與世界接軌，人民幣跨境交易比重越來越高，我認為 （人民幣佔外匯儲備）5％至 10％不是沒有可能，」「這些因素都解釋各國央行未來需要持有更多人民幣作為儲備貨幣。」

不過，人民幣國際化進程非一帆風順，大摩列舉了一系列相關的潛在風險，包含中國金融市場對外開放速度遜於預期、全球市場動盪、中國經濟風險以及美中緊張局勢急劇升溫。

並稱由於中國在全球儲備資產所佔比重多半來自俄羅斯，因此還無法完全確定未來人民幣的國際化趨勢，以及各國儲備管理機構對於增持人民幣債券的意願。報告指，目前只有俄羅斯持有大額人民幣債券，目前未知其他國家央行的意願，尤其是如中國不會進一步開放。

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