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【生命解碼@iM網欄】腫瘤免疫學對抗癌症備受關注 生物科技公司Immatics潛力無窮

名人薈萃 23:40 2020/09/05

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癌症⼀直是很多先進國家的頭號殺⼿，不少藥業及科學家⼀直在研發新的治療⽅法 ，⽽近年來最備受關注的必然是腫瘤免疫學 Immunotherapy 。

對⽐起傳統療法如化療、電療等創傷性較⼤療法，腫瘤免疫學利⽤⼈體⾃⾝的免疫系統來對抗疾病的療法。免疫療法對⽐於其他常規⽅法更適⽤於晚期，⽽且患者所受的副作⽤也會較輕。可惜的是此療法只適⽤於⼩部份患者，原因是癌症細胞很擅⻑喬裝為正常細胞以躲過免疫系統的偵查。免疫療法少副作⽤的優點亦正正是其短版。無數的研究尋找如何增加免疫細胞的「靈敏性」，以釋放⼈體免疫系統的⼒量以探測和攻克腫瘤。最近七⽉以SPAC 形式上市的德國公司 - Immatics （NASDAQ: IMTX） 就是此研究的領先企業。免疫治療中的TCR （T細胞受體）能夠準確地打擊癌細胞，但苦於找不到對象。Immatics 的核⼼技術在於他能以不同科技，⾼速地尋找及量化腫瘤抗原，連其他技術搵唔到的intracellular （細胞內）⽣物標記，都有⽅法在細胞表⾯上偵測到。能成為少數技術助免疫細胞搵到攻擊⽬標，其實開啟了不少的新藥物研發機會，公司⾃然可以將此科技變為⼀種藥物平台，其他公司亦要找Immatics 合作

GSK 在本年度跟此公司定⽴可⾼達10 億歐羅的合作，研發抽取T Cell出體外作訓練，諾⾙爾得獎的CAR—T 療法。與舊有CAR—T不同的地⽅是，技術亦可針對solid state tumor固體腫瘤，擴闊CART療法可治療的對象。再早於2018，有份與輝瑞（Pfizer)研發疫苗的BioNTech 與Immatics共同研發個⼈化腦癌疫苗，亦是基於此技術平台篩選癌症研發⽬標，並在第⼆階段臨床實驗取得正⾯結果。有能⼒⼤海撈針找到治療⽬標 , ⼜能提供經改造的T cell Receptor 作載體, 情況就如Immatics 的技術係⾸船, 只有佢先識去邊同過到對岸, 當然奇貨可居. 因此睇好Immatics 未來有潛⼒作技術平台。

不過投資Immatics 亦不是不無⾵險, 始終Immunotherapy 依然為成主流, Immatics 要幾耐先成為⿓頭, 仍有待觀察。Immatics值得⼀題的是，此次交易特殊之處，便是鮮有歐洲公司以SPAC形式上市SPAC， 全名為Special Purpose Acquisition Company，跟借殼上市異曲同⼯。

SPAC⼀直在納斯達克中⽐較普及，IPO程序多數要⼀年，SPAC 最快可三個⽉，但以往只有少數歐洲公司會選擇此途徑上市，看來不少⽣物科技股在全球都急於2020上市。

圖取⾃ immatics 官網

 

作者_Jonathan簡介

曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper Code Base 中遊走。

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