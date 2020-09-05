【酒醉金迷@iM網欄】名莊直擊：波爾多採收季節開鑼！

九月一日的意義重大，除了是法國學生重返校園的日子，亦是打工仔回歸工作崗位的時刻。如果閣下與法國公司有業務往來，不難發現每逢到了八月份，工作伙伴都會接二連三輪流放假，有些公司，甚至是餐廳更索性關門，讓員工集體渡假。這文化與法國人懂得享受生活的天性不無關係，皆因八月是一年裡陽光最充沛、每天日照時間最長的月份，當然要把握機會到戶外活動，讓陽光灑遍每一吋肌膚。

▲ 圖片說明：波爾多各大酒莊正陸續開始採收釀製白酒用的葡萄

踏入九月，不只整個波爾多市面重新活潑起來，連酒莊也同樣充滿人氣，由於今年氣候有利葡萄的生長，葡萄提早成熟，上星期起採摘季節正式開鑼，由釀製白酒用的葡萄開始登場！如果你過往一直在閱讀酒醉金迷的文章，或會有印象U'Wine選酒委員會成員品評2019年期酒的時候，就說過「一場在採收季節下的豪雨，決定了各酒莊2019年份葡萄酒的高低」(往期文章：一場豪雨定成敗？)。因此，大家別小看「摘提子」這個工作，採摘葡萄不僅僅只是體力活，背後還是一場結合經驗與科學的精巧計算。

假若酒莊過早採收，葡萄成熟度不足下令含糖量低，最終會使葡萄酒酒精度低，且酸度偏高，生青味明顯。同樣道理，若太遲收割，會導致葡萄酒酒精含量偏高，缺乏活力，無法達到好酒的標準。因此，部份釀酒師會動用專業儀器，以精確測量葡萄的指標，或者反複品嚐它們的味道，來敲定最終的採收日期，時機算盡才會收獲品質最好的葡萄，釀造出一流的美酒！

▲ 圖片說明：紅葡萄還在藤上熟成，等待被採收的黃金時機

如果想了解更多採收情況的第一手消息，以至工人「摘提子」背後的小故事，就要密切留意酒醉金迷九月份的文章！

作者_吳潔怡簡介 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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