【宏觀中國】嫌收益率偏低　企業減買理財產品轉而炒股

過往,國內上市公司毫不放過賺錢機會,手頭上有閒置資金便會購買理財產品賺取回報。但近期購買的數量似乎有所減少。

內地報道,今周A股共有68家公司買入理財產品,總值76億元人民幣,金額較上周減少65.3%。據了解,A股公司在7月購買理財產品的金額,每周達200億元人民幣。

行業計,醫藥生物公司買入理財產品的金額最多,達到13.8億元人民幣。

有分析指,上市公司減少買入理財產品,主要因收益率下降,平均較去年同期減少1個百分點,以致公司購買意欲下跌。反之,上市公司增加了在證券的投資額度。

例如,永吉股份(滬:603058)曾發通告,擬動用額度不超過3.5億元人民幣的閑置資金來投資,當中2億元人民幣用於股票、基金、債券等投資。

記者:林衛