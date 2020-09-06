【宏觀中國】嫌收益率偏低　企業減買理財產品轉而炒股

過往，國內上市公司毫不放過賺錢機會，手頭上有閒置資金便會購買理財產品賺取回報。但近期購買的數量似乎有所減少。

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內地報道，今周A股共有68家公司買入理財產品，總值76億元人民幣，金額較上周減少65.3%。據了解，A股公司在7月購買理財產品的金額，每周達200億元人民幣。

行業計，醫藥生物公司買入理財產品的金額最多，達到13.8億元人民幣。

有分析指，上市公司減少買入理財產品，主要因收益率下降，平均較去年同期減少1個百分點，以致公司購買意欲下跌。反之，上市公司增加了在證券的投資額度。

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例如，永吉股份（滬：603058）曾發通告，擬動用額度不超過3.5億元人民幣的閑置資金來投資，當中2億元人民幣用於股票、基金、債券等投資。

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記者：林衛