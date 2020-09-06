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【A股30載】滬深上市公司突破4000家 30年A股市值暴增3.4萬倍

股樓投資 10:39 2020/09/06

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今年是A股誕生的30周年，而截至9月4日原來滬深上市公司總數突破4002間，上市股票總數達4069隻，增長速度之快，亦為資本資場邁向一個新的里程。有機構預測，A股上市公司總數在未來10年內，有望達到1萬間，總市值達到200萬億元（人民幣，下同）。

農夫山泉奪史上凍資王寶座 傳凍資6400億元 一手中籤率僅4.5%，詳情請按：見下頁

wind數據顯示，截至9月4日收市，滬深兩市的上市公司總市值已經達到81.97萬億元，相比1990年12月「老八股」23.82億元的總市值增長了約3.4萬倍。

若分板塊來看，在滬上市公司共1716家，其中主板上市有1547家，科創板有169家；市值來看，滬市總市值達到43.24萬億，其中主板40.35萬億，科創板2.89萬億。

百勝中國9987今午截飛　認購反應欠佳傳擬以412元定價，詳情請按：見下頁

至於深圳上市公司則總計2285家，總市值32.71萬億元。深市主板、中小板和創業板分別有469、964和852間上市公司，對應總市值分別為9.34萬億元、13.45萬億元和9.92萬億元。

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，詳情請按：見下頁

從上市公司的質量來看，當前A股基本全覆蓋了國內各個行業的領軍企業，優秀公司質量不斷增加，千億市值巨無霸也持續在擴張。2001年8月8日，中國石化上市，成為A股市場第一家千億市值公司，截至2020年9月4日，A股千億市值公司已經達到118家，其中，貴州茅台、工商銀行、中國平安、建設銀行、農業銀行和中國人壽市值更是超過萬億。

什麼是「老八股」？

老八股是指上海證券交易所開業之前已經發行並有交易的8種股票。1990年12月19日上海證券交易所開業時，僅得8隻股票，包括：

上海申華電工聯合公司 
上海豫園旅游商會成股份有限公司
上海飛樂股份有限公司
上海真空電子器件股份有限公司
浙江鳳凰化工股份有限公司
上海飛樂音響股份有限公司
上海愛使電子設備股份有限公司 
上海延中實業股份有限公司 

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記者：張以正

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