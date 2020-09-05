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英國首相約翰遜參與50人會議 涉違反限聚令

環球政經 20:03 2020/09/05

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英國首相約翰遜早前公布限聚令，指所有聚會不能多於30人。不過最近有傳媒指約翰遜與50位保守黨國會議員會面，涉嫌違反限聚令。

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對於有關指控，唐寧街首相府發言人拒絕作出評論，指這是一次政治會議，不方便透露任何會議詳情，但會將相關看法傳遞予同僚。發言人對於多個問題都以上述理由拒絕回答，僅就約翰遜有否遵從自己頒布的限聚令時，明確表示「有」。

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有指，達50人的會議為約翰遜（Boris Johnson）周三與為「1922委員會」的保守黨後座議員會面，違反早前約翰遜公布不多於30人的限聚令。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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