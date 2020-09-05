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【阿里巴巴】阿里受惠於貿易數位化 冀2036年服務消費者達20億

股樓投資 21:32 2020/09/05

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內地科網巨頭阿里巴巴（09988）現時面向的國內消費者已近10億人，而年內海外消費者規模亦達1.8億人。阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，公司將訂立更長遠的目標，希望在2036年時阿里能服務的全球消費者能達20億人。

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張勇出席第三屆「杭州國際日」時表示，由阿里巴巴誕生第一天起，就致力做一家重組的公司。由初時的電商到現在建立一個網上的新世界，讓天下沒有難做的生意。

張勇認為, 現時網絡經濟正邁向全球化，所以在關注本地市場發展的同時，亦要好好利用中國的消費者及製造力量的優勢。他指出，去年阿里巴巴平台成功實現消費規模超過1萬億美元，就充分體現了中國的巨大消費能力。疫情下有很多國家的廠商及品牌受打擊時，更能顯示出中國市場的價值。

他又認為，貿易數位化將會為中國帶來極大的商機。若能充分利用數字化所帶來的高度便利，中國中小企業所生產的產品將可以更便捷、高效地走向世界市場，直達海外消費者。

較早前出版的阿里年報中,張勇發表的給股東的信，披露集團願景。集團期望，5年內能服務中國10億消費者，在阿里平台上實現人民幣10萬億元的消費規模，全面走向全球化。而於2036年，集團能夠服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫助超過1,000萬中小企業盈利。 

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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