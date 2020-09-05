【網民熱話】網民看好深圳樓市 網民：5年內超越港樓

近年不少港人考慮北上置業，看好內地的發展潛力。有網民指，看好深圳的整體樓價將會超越香港，呼籲其他網友趁低吸納，樓主更明確說出，認為不出5年，深圳的整體價便會超越香港。

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有其他網友質疑，指深圳的土地供應不像香港般緊張，而且周邊地區還有大量樓宇，前景未必如此樂觀，及後樓主補充他所指的是深圳核心地區。

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除了土地的供應狀況之外，樓主還考慮到人民幣升值，美元貶值的走勢，才有此結論，大部分網友都同意樓主的看法，不過有認為5年時間有點太短，10年反而是較合理的估計。

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責任編輯：翁嘉陽