【宏觀中國】三綫城市滲透率低　在綫教育行業想像空間巨大

政府加強監管學校收費,對提供K12教育的企業受害最深,不過政策也不是一竹篙打沉一船人,提供課外輔導課程、補習的企業則未必受限。

其中,自疫情後,在綫的課外培訓就有了很大的發展,促使大型培訓機構將綫下課程轉為綫上授課,同時家長對在綫教育的接受度也提升不少。

行業的看點在於,未來部分教育機構的在綫課程將由免費提供向正價續班轉移,付費用戶轉化率和留存率將決定平台收入規模和業績增長。

另一個增長點,來自三四綫城市的滲透率。頭豹研究院報告指,中國一二綫城市在綫教育市場趨於飽和,用戶規模受疫情影響急劇上升,增幅主要來自三四綫城市。

以剛性需求最強的K12階段為例,2018年分布在三綫及以下城市的K12學生高達1.3億人,佔全國K12學生總數的79%,但三四綫城市課外培訓市場滲透率低,主要以中小機構(輔導班、小作坊)為主。

該行指,疫情之後,教育適齡人口的教育需求得以釋放,料在綫教育在三四綫城市的滲透率有望升高,在綫教育市場迎來數量增長。由上圖可見,在綫教育機構於三綫及以下的業務佔比依然偏低,一旦打開缺口,市場規模勢必大幅擴大。

記者:林衛