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【宏觀中國】三綫城市滲透率低　在綫教育行業想像空間巨大

股樓投資 12:40 2020/09/06

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政府加強監管學校收費，對提供K12教育的企業受害最深，不過政策也不是一竹篙打沉一船人，提供課外輔導課程、補習的企業則未必受限。

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其中，自疫情後，在綫的課外培訓就有了很大的發展，促使大型培訓機構將綫下課程轉為綫上授課，同時家長對在綫教育的接受度也提升不少。

行業的看點在於，未來部分教育機構的在綫課程將由免費提供向正價續班轉移，付費用戶轉化率和留存率將決定平台收入規模和業績增長。

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另一個增長點，來自三四綫城市的滲透率。頭豹研究院報告指，中國一二綫城市在綫教育市場趨於飽和，用戶規模受疫情影響急劇上升，增幅主要來自三四綫城市。

以剛性需求最強的K12階段為例，2018年分布在三綫及以下城市的K12學生高達1.3億人，佔全國K12學生總數的79%，但三四綫城市課外培訓市場滲透率低，主要以中小機構（輔導班、小作坊）為主。

該行指，疫情之後，教育適齡人口的教育需求得以釋放，料在綫教育在三四綫城市的滲透率有望升高，在綫教育市場迎來數量增長。由上圖可見，在綫教育機構於三綫及以下的業務佔比依然偏低，一旦打開缺口，市場規模勢必大幅擴大。

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記者：林衛

行業 中國 教育行業 經濟

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