【Apple】App Store規則再引爭議 日本反壟斷機構將加大審查力度

蘋果（Apple）因與遊戲開發商Epic Game就應用程式的利潤分成起衝突，其後Apple決定取消Epic Game的開發商資格。Apple此舉引來部分日本遊戲開發商表示不滿。外媒AppleInsider亦引述消息指,日本反壟斷機構表示, 將高度關注App Store 做法, 有意擴大審查力度。

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早前，Epic Game因不滿App Store的30%抽成規則，所以決定對Apple提告。及後Apple威脅Epic Game，若不在限期內改正做法至符合App Store規則就會取消其遊戲開發商身份。即Epic Game將無發再於App Store上架新遊戲，並且現有遊戲將被下架。

30%抽成規則在日本十分流行, 可追溯至80年代的任天堂紅白機年代, 開發人員都普遍接受此規則以換取更佳服務。

據外媒報道，部分日本開發商不滿Apple的商業模式，並認為Apple在執行Apple Store政策時不一致。而且Apple與開發商之間欠缺適當溝通。反觀Google的Play商店審核流程更加順暢，能以更好的方式傳達訊息。

另有日本開發人員更指Apple經常不作事前通知就改變政策，而且對應用程式的審核態度十分主觀。蘋果回應指, 公司的應用審查團隊跨越兩個時區運作, 並設日語代表人員。

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