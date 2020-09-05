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滬深港股通股份換馬　周一起正式生效

股樓投資 19:21 2020/09/05

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港股向來都受北水追捧，而因應恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，港股通名單亦出現大調整，並於9月7日（周一）起生效。至於有關股以「B」字標識結尾的生物科技公司納入「港股通」股票範圍事宜，則有待滬港兩所進一步協商。港股通標的證券將於10月27日進行下一次定期調整。

農夫山泉奪史上凍資王寶座 傳凍資6400億元 一手中籤率僅4.5%，詳情請按：見下頁

今次換馬，滬港股通將有10隻股票納入，同時將11隻股份剔出；深港股通則剔出15隻股份，獲納入名單內股份則有24隻。

百勝中國9987今午截飛　認購反應欠佳傳擬以412元定價，詳情請按：見下頁

獲納內滬港股通名單股份包括：鷹君（00041）、金地商置（00535）、微創醫療科學（00853）、香港寬頻（01310）、新東方在綫（01797）、信達生物（01801）、中海物業（02669）、百濟神州（06160）、宇華教育（06169）及康基醫療（09997）。

被剔出滬港股通股份包括﹕恒騰網絡（00136）、和記電訊香港（00215）、華寶國際（00336）、大新金融（00440）、浙江滬杭甬（00576）、豐盛控股（00607）、首控集團（01269）、美圖公司（01357）、中國再保險（01508）、中集安瑞科（03899）及中國鐵路通信（03969）。

螞蟻集團傳將於月底尋求上市批准　下月掛牌，詳情請按：見下頁

至於獲納入深港股通股份，包括信達生物﹑百濟神州﹑康基醫療﹑海吉亞（06078）﹑永升服務（01995）﹑時代鄰里（09928）﹑建業新生活（09983）﹑寶龍商業（09909）﹑鷹君﹑九毛九（09922）﹑京信通信（02342）﹑移卡（09923）﹑遠東發展（00035）﹑匯景科技（09968）﹑神州租車（00699）﹑民銀資本（01141）﹑日清食品（01475）﹑亞信科技（01675）﹑天立教育（01773）﹑中廣核新能源（01811）﹑慕尚集團（01817）﹑大新銀行（02356）﹑寶勝（03813）及和諧汽車（03836）。

被剔出深港股通名單股份包括﹕莎莎（00178）﹑協鑫新能源（00451）﹑紛美包裝（00468）﹑上實城市發展（00563）﹑豐盛控股﹑泰昇集團（00687）﹑鴻寶資源（01131）﹑鷹普精密（01286）﹑廣匯寶信（01293）﹑同仁堂科技（01666）﹑正通汽車（01728）﹑海昌海洋公園（02255）﹑金川國際（02362）﹑中國動向（03818）。

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記者：張以正

香港股票 恒生港股通指數 港股通 秦港股份（03369）

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