【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世

▲ 華為消費者業務CEO余承東表示，中國企業在全球化過程中只做設計的部分，是一個教訓。

美國禁令一日於9月15日生效，華為將面臨芯片斷供。華為領先全球的麒麟系列芯片將在9月15日之後無法繼續生產，華為消費者業務CEO余承東近期表示，麒麟9000芯片生產至9月15日後，還會上市，但數量有限。

華為一直具備芯片設計的自研能力，但唯獨不具備生產能力，一直以來都依靠台積電等廠商代工。因美方禁令，台積電TSMC（美：TSM；台：2330）將在9月14日之前將相關芯片全數出貨給華為後，就沒法再與華為有業務往來。

按慣例，華為會在IFA大會上發布新一代麒麟晶片，但於9月3日舉辦的大會上，華為卻沒有發布任何消息。外界推測，於9月10至12日舉行的華為發布會上，麒麟9000芯片會否在大會上出現、Mate 40手機能如期上市。

除了台積電外，聯發科等使用美國技術的芯片廠都無法出貨予華為，麒麟系列芯片將會面臨投片無門的危機。余承東坦言表示：

現在唯一的問題是華為沒法自行生產，中國企業在全球化過程中只做設計的部分，是一個教訓。

他又透露，搭載麒麟9000晶片的華為新手機Mate 40系列將於秋季上市，更可能是華為高端芯片的絕版。

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編輯：謝卓榮