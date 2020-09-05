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【居屋申請2020】新舊居屋大比拼　第一代居屋是怎樣？

股樓投資 18:40 2020/09/05

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私樓樓價貴，不少人轉購居屋，而新一期居屋亦於9月10日接受申請，料認購者眾，即要「爭崩頭」。值得留意的是，昔日抽居屋亦是大事，為不符合申請公屋資格，且買不起私樓者上車。到底新一期居屋與第一代居屋有何分別？

供應及面積

資料顯示，第一代居屋於1978年接受認購，有6個屋苑可選：觀塘順緻苑、何文田俊民苑、香港仔漁暉苑、沙田穗禾苑、荔景悅麗苑、柴灣山翠苑，提供逾8,000伙單位。

至於新一期居屋，有4個屋苑可認購：鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑、粉嶺山麗苑，提供7,047伙單位，以供應量計，明顯不及第一代居屋。

值得留意的是，新一期居屋面積較細，以粉嶺山麗苑為例，最細一伙只得278平方呎，惟第一代居屋面積大得多，均不少於300平方呎，而且實用率高。

【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽【下一頁

入場價

第一代居屋最平是觀塘順緻苑，入場價僅8.9萬元。及至40多年後，新居屋最平為粉嶺山麗苑，若以市價六三折發售，最平一伙要123萬元。以入場價計，期間升幅達12.8倍。

轉售方式

要在自由市場轉售居屋，現時都要先補地價。不過，第一代居屋情況不同，當時房委會未有訂明補地價政策，故毋須補地價，便可自由買賣。簡單來說，與一般私樓買賣無異。

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清【下一頁

【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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