【中美關係】FCC要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備　料花費143億

▲ 美國聯邦通訊委員會要求，農村營運商在美國網絡中移除及替換華為及中興的設備。

中美角力持續，美國將進一步排除國內使用華為、中興通訊 （00763） 等設備。外電報道指，美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，美國鄉村地區的通訊網絡商已向政府呈報替換華為及中興設備所需的成本，預料高達約18.37億美元（約143.29億港元）。

FCC於今年6月曾表示，華為及中興會引起國安威脅，並要求禁止美國企業使用83億美元（約647.4億港元）的政府資金向中資企業購買設備。

FCC要求農村營運商在美國網絡中移除及替換華為及中興的設備，當中包括交換機及路由器等設備。FCC委員又指出，國會已授權資金補貼，農村營運商更有資格獲得16.2億美元（約126.4億港元）的補貼。

Verizon：未曾使用華為或中興的設備

美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai表示，將會促請國會批准適當的補貼金額，協助營運商替換具國安威脅的設備及服務。

FCC表示，目前已確認逾50家美國電訊商均使用華為或中興的設備及服務，大部分屬於小型電訊公司，少數規模較大的公司為CenturyLink及Verizon。

Verizon表示，公司網絡系統未曾使用華為或中興的設備，但部分客戶用來撥打語音電話的少量VoiceLink裝置，屬於華為製造，公司預計，今年內將更換所有VoiceLink裝置。另外，CenturyLink又指，將會配合聯邦政策，更換設備。

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編輯：謝卓榮