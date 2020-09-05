【中美關係】FCC要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備 料花費143億

▲ 美國聯邦通訊委員會要求，農村營運商在美國網絡中移除及替換華為及中興的設備。

美國將進一步排除國內使用華為、中興等設備。外電報道指，美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，美國鄉村地區的通訊網絡商已向政府呈報替換華為及中興通訊（00763）設備的所需成本，預料高達約18.37億美元(約143.29億港元)。

FCC於今年6月曾表示，華為及中興會引起國安威脅，並要求禁止美國企業使用83億美元（約647.4億港元）的政府資金向中資企業購買設備。

FCC要求農村營運商在美國網絡中移除及替換華為及中興的設備，當中包括交換機及路由器等設備。FCC委員又指出，國會已授權資金補貼，農村營運商更有資格獲得16.2億美元（約126.4億港元）的補貼。

美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai表示，將會促請國會批准適當的補貼金額，協助營運商替換具國安威脅的設備及服務。

FCC表示，目前已確認逾50家美國電訊商均使用華為或中興的設備及服務，大部分屬於小型電訊公司，少數規模較大的公司為CenturyLink及Verizon。

Verizon表示，公司網絡系統未曾使用華為或中興的設備，但部分客戶用來撥打語音電話的少量VoiceLink裝置，屬於華為製造，公司預計，今年內將更換所有VoiceLink裝置。另外，CenturyLink又指，將會配合聯邦政策，更換設備。

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編輯：謝卓榮