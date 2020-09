【至叻板塊】舊經濟股榮辱互見　內銀平均跌5%傷盡股民心

美國科技股大冧,香港的新經濟股怎會獨善其身,本來周初的升幅,幾乎化為鳥有,截至8月31日至9月4日一周,一綫科網股平均跌幅0.6%。取而代之,舊經濟股再次跑出,5大升幅為航空、汽車、黃金、手機零件和玻璃板塊。

航空板塊表現「至叻」,平均升幅約4%,相信主要多得疫苗有望在年底面世,讓市場憧憬航空業最差情況已過。 更重要是,人民幣滙價轉強,亦對這些需要償還或支付美元的企業能夠受惠。

今周,南航(01055)和東航(00670)表現最突出,分別升7.2%及4.8%。國泰航空(00293)升2.1%。

不過,也不是所有舊經濟股都有運行,內銀板塊業績慘情,一周平均股價跌幅為5.5%,排「尾五」,可謂傷盡股民心。其中,郵儲銀行(01658)竟然累挫11.7%,一舉跌穿4元的平台底,連向來穩陣的工行(01398)也跌5.3%,看來銀行要向實體經濟讓利,小股民也要幫手埋單。

記者:林衛