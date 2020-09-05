【至叻板塊】舊經濟股榮辱互見　內銀平均跌5%傷盡股民心

美國科技股大冧，香港的新經濟股怎會獨善其身，本來周初的升幅，幾乎化為鳥有，截至8月31日至9月4日一周，一綫科網股平均跌幅0.6%。取而代之，舊經濟股再次跑出，5大升幅為航空、汽車、黃金、手機零件和玻璃板塊。

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航空板塊表現「至叻」，平均升幅約4%，相信主要多得疫苗有望在年底面世，讓市場憧憬航空業最差情況已過。 更重要是，人民幣滙價轉強，亦對這些需要償還或支付美元的企業能夠受惠。

今周，南航（01055）和東航（00670）表現最突出，分別升7.2%及4.8%。國泰航空（00293）升2.1%。

不過，也不是所有舊經濟股都有運行，內銀板塊業績慘情，一周平均股價跌幅為5.5%，排「尾五」，可謂傷盡股民心。其中，郵儲銀行（01658）竟然累挫11.7%，一舉跌穿4元的平台底，連向來穩陣的工行（01398）也跌5.3%，看來銀行要向實體經濟讓利，小股民也要幫手埋單。

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記者：林衛