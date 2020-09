【港股追蹤】無懼美國冧市　北水照掃科技股

美國科技股冧市,無阻北水掃貨的興致。截至8月31日至9月4日的一周,南下資金再加碼,來自港股通的淨流入達182.3億元人民幣,較上周增加31.9%,已是連續兩周突破百億元。如此看來,就算外圍風高浪急,在國家隊的庇佑下,應可捱過難關。

事實上,大部分熱門股份皆錄得北水流入,如騰訊(00700)繼續是吸金最勁的股份,累計淨流入達37.9億元。比較特別的是,中價股也呈現資金流入的情況,在市寬角度,未嘗不是好事,至少代表北水的風險胃納並無減少。

例如,中芯(00981)、飛鶴(06186),海底撈(06862)、頤海(01579)、比亞迪(01211)及微創(00853)。其中,中芯便獲得了7.2億元流入。

反觀,兩隻恒指新貴的表現各異。小米(01810)竟出現大額流出,累計金額為18.2億元,但股價照樣造好,一周上升8.9%。另一邊廂,獲得北水淨流入的藥明生物(02269), 股份累跌6.9%,難道應了愈跌愈買的規律?

