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【港股追蹤】無懼美國冧市　北水照掃科技股

股樓投資 16:37 2020/09/05

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美國科技股冧市，無阻北水掃貨的興致。截至8月31日至9月4日的一周，南下資金再加碼，來自港股通的淨流入達182.3億元人民幣，較上周增加31.9%，已是連續兩周突破百億元。如此看來，就算外圍風高浪急，在國家隊的庇佑下，應可捱過難關。

【美股分析】科技股洗倉式急挫　華爾街正看好這隻半導體股，詳情請按【見下頁

事實上，大部分熱門股份皆錄得北水流入，如騰訊（00700）繼續是吸金最勁的股份，累計淨流入達37.9億元。比較特別的是，中價股也呈現資金流入的情況，在市寬角度，未嘗不是好事，至少代表北水的風險胃納並無減少。

例如，中芯（00981）、飛鶴（06186），海底撈（06862）、頤海（01579）、比亞迪（01211）及微創（00853）。其中，中芯便獲得了7.2億元流入。

反觀，兩隻恒指新貴的表現各異。小米（01810）竟出現大額流出，累計金額為18.2億元，但股價照樣造好，一周上升8.9%。另一邊廂，獲得北水淨流入的藥明生物（02269）， 股份累跌6.9%，難道應了愈跌愈買的規律？

【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年，詳情請按【見下頁

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記者：林衛

北水流入 港股通 香港股票

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