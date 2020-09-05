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【阿里巴巴】阿里巴巴張勇：阿里國內消費者達10億人 望2036年能服務全球的消費者

即市財經 16:21 2020/09/05

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阿里巴巴（09988）董事會主席兼首席執行官張勇表示，希望2036年阿里能服務全球消費者。

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴目前國內消費者已經接近10億人，海外消費者年度規模亦達到1.8億人。公司將訂立更長遠的目標，希望於2036年，阿里能服務全球20億的消費者。

張勇出席2020年第三屆「杭州國際日」的「數字時代的轉變」的主題演講中表示，阿里巴巴從第一天誕生起，就致力做一家重組的公司。從最初電商到現在建立一個網上的新世界，讓天下沒有難做的生意。

張勇認為，現時數字經濟全球化底下，既要關注本地市場發展，同時亦要利用中國的兩大優勢：中國消費者的力量及中國製造的力量。

他指出，去年阿里巴巴平台成功實現消費規模超過1萬億美元（約7.8萬億港元）的背後，充分體現中國消費的巨大力量。疫情底下有很多國家的廠商，品牌疫情打擊的時候，更突顯中國市場的價。

他又認為，中國製造是全球貿易運轉的根基之一，貿易走向數字化將會為中國迎來很大的商機。若充分利用數字化所帶來的高度便利性，把中國中小企業所生產的產品，將更便捷、高效地走向全球市場，直達海外消費者。

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 中國市場 疫情 全球化 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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