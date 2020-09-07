【疫市創業】社企推軟餐月餅訂購　藉贈送推廣、拍片吸客

▲ 中秋將至，有專門為長者及吞嚥困難的患者推出網上軟餐訂購平台的本地社企「軟膳點」（Mealingful）於疫市創業，首先應節推出軟餐月餅訂購服務。

中秋將至，不少酒店、餅店等商家都有推出月餅訂購優惠，最近還有專門為長者及吞嚥困難的患者推出網上軟餐訂購平台的本地社企「軟膳點」（Mealingful）於疫市創業，並首先夥拍提供介護食品的本地公司幸福元氣推出軟餐月餅訂購服務。目前於Facebook專頁上藉贈送試食活動，藉此吸引客戶關注。

該社企的聯合創辦人Bianca接受本報專訪表示，有見市場缺乏針對長者及吞嚥困難患者、推廣軟餐及提供訂送服務的平台，所以與另外4位創辦人一同由去年9月開始籌備，分別獲得香港理工大學的社會創新及創業發展基金「好薈社」（Good Seed）的20萬元及香港社會企業挑戰賽 (HKSEC)的30萬元資助成立。

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下階段推軟餐便當訂送 拍片助公眾教育

雖然該社企的開業進度在近月來受新冠肺炎疫情影響，不過Bianca表示，團隊現時正積極籌備下階段推出不同款式的軟餐便當訂送服務。同時會繼續於社交平台上進行軟餐教育推廣，冀令公眾了解更多。

如日前就已開始拍攝的教學短片「吞嚥小教室」，透過提供簡單運動教學來幫助進食緩慢、舌頭力量不足等人士，改善吞嚥困難問題，並且會於每逢星期六更新。

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記者：張寶燕