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【投資海外】置業需求強勁　英國樓價再創新高

股樓投資 16:10 2020/09/05

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近期英國樓大受港人歡迎，坊間展銷會如雨後春筍。除了港人搶購英國樓，當地人需求同樣強勁，更帶動樓價上升。全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）最新公布，英國八月樓價再創歷史新高，按月升2%，是2004年二月以來，最大單月升幅，而平均叫價則約224,123英鎊。

該行首席經濟師Robert Gardner說，樓價已修復五月及六月失地，又解釋說，政府實施封城措施前，部分民眾已打算置業，加上封城期間，民眾更了解自身的居住需求，部分甚至考慮遷居，而且政府寬免印花稅，故放寬封城措施後，置業需求自然急增。

事實上，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。即使是海外買家，只要是首次置業，亦能受惠。

【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知下一頁

不過，分析普遍認為，樓市之盛行或無以為繼，皆因早前疫情肆虐，英國政府推出紓困措施，惟相關措施即將完結，料影響勞工市場，終致往後的樓市銷售活動受累。

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）下一頁

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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