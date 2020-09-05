【投資海外】置業需求強勁　英國樓價再創新高

近期英國樓大受港人歡迎，坊間展銷會如雨後春筍。除了港人搶購英國樓，當地人需求同樣強勁，更帶動樓價上升。全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）最新公布，英國八月樓價再創歷史新高，按月升2%，是2004年二月以來，最大單月升幅，而平均叫價則約224,123英鎊。

該行首席經濟師Robert Gardner說，樓價已修復五月及六月失地，又解釋說，政府實施封城措施前，部分民眾已打算置業，加上封城期間，民眾更了解自身的居住需求，部分甚至考慮遷居，而且政府寬免印花稅，故放寬封城措施後，置業需求自然急增。

事實上，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。即使是海外買家，只要是首次置業，亦能受惠。

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不過，分析普遍認為，樓市之盛行或無以為繼，皆因早前疫情肆虐，英國政府推出紓困措施，惟相關措施即將完結，料影響勞工市場，終致往後的樓市銷售活動受累。

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