【螞蟻IPO】傳螞蟻已聘高盛擔任香港IPO聯席牽頭行

▲ 據悉，高盛將會加入螞蟻集團在香港的上市項目擔任聯席牽頭行。

螞蟻集團來港上市在即。早前傳出高盛、美銀因曾參與阿里巴巴 （09988） 競爭對手的上市工作，無緣為阿里旗下螞蟻集團的香港新股發行。不過，外電引述兩名知情人士報道指，高盛正加入螞蟻集團在香港的上市項目，並擔任聯席牽頭行。

據報道指，螞蟻集團最快於10月在香港和上海兩地上市，集資約300億美元(約2340億港元)，公司估值為達2250億美元(約1.75萬億港元)。

高盛及美銀曾協助騰訊(00700)持股的拼多多（美：PDD）及京東(09618)上市，融資逾77億美元（約600億港元）。

螞蟻及高盛發言人拒絕回應。

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編輯：謝卓榮