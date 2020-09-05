【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，有組織估計，美國12月的疫情可能惡化，每日死亡人數或增至3,000人，帶動今年底美國的死亡人數倍增至41萬。

華盛頓大學健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）周五表示，若更多美國人願意跟隨建議佩戴口罩，美國的新冠肺炎死亡人數料可減少30%，但現實是美國佩戴口罩的人數正在減少。

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根據研究所的估算模型，上述戴口罩減少的情況，加上季節性因素，料令美國新冠肺炎死亡人數大增，較目前每日約850人急增近3倍，至12月的3,000人。

這意味到了明年1月1日，美國將有41萬人死於新冠肺炎，較現時大幅增加22.5萬，遠高於組織12月1日時估計的317,697。

組織對環球死亡人數的預測更悲觀，料明年1月1日增至280萬，較現時約88萬，增加逾2倍。

責任編輯：嚴智勇

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