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【居屋2020】 嫌偏遠配套差？ 粉嶺山麗苑4個可取之處 （附實地考察、戶型）

股樓投資 16:30 2020/09/06

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周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。其中皇后山山麗苑最偏遠，不似另外三個屋苑在港鐵沿線，要在粉嶺港鐵站再轉小巴；生活配套也不足。不過，其實山麗苑也有其4大可取之處。

粉嶺山麗苑地處皇后山旁，位置較偏遠。（資料圖片）

粉嶺山麗苑基本資料：

地址︰粉嶺軍地前皇后山軍營

單位數目︰3,222（共6座）

樓高︰23至37層

實用面積（伙數）：278至292平方呎（824伙）； 376至385平方呎（1,368伙）； 447至451平方呎（1,030伙）

63折建議售價︰123萬至272萬元

平均呎價︰5,443元

預計落成︰2020至2021年

粉嶺山麗苑4個可取之處：

一 用交通時間換取低樓價「上車」

按63折建議售價，山麗苑售價由123萬至272萬元，0·5%首期即6.2萬至13.6萬即可上車，是四個新居屋屋苑中最平的，這當然跟其地理位置有關。不用10萬能上車這一點來說，對於真的希望擁有屬於自己的安樂蝸，但財政上不寬裕的一群來說，用交通時間換取低樓價「上車」，山麗苑的確是一個選擇。

二 最快明年底入伙

對於在捱私樓貴租，希望盡快「上車」，山麗苑預計明年11月可入伙，是四個屋苑中，繼火炭彩禾苑後最快入伙的2020居屋項目。鑽石山啟翔苑及馬鞍山錦駿苑要待至2023年才入伙。而山麗苑旁邊的公屋皇后山邨預計亦於明年落成，山麗苑本身要靠皇后山邨的配套如商場、交通等。皇后山邨提供9000個單位，入伙後加上山麗苑人口達3萬，由於人口達數萬，估計到時配套應會大為改善。

三 經常返內地工作或吃喝玩樂

交通方便與否，視乎要去的目的地。誠然，由山麗苑出尖沙咀或中環上班，路途的確遙遠。但如果是去內地深圳則非常方便，而且不僅是去深圳羅湖，山麗苑對出的沙頭角公路更是去蓮塘口岸必經之路，過蓮塘口岸去深圳，一出關就是深圳黃貝嶺，有地鐵連接深圳巿中心。而蓮塘口岸被視為深圳東重要口岸，連接惠東、惠州等地的樞紐。對於經常要返內地工作或吃喝玩樂的，山麗苑也許是最佳選擇。

四 單位或享遼闊景觀

粉嶺山麗苑被群山環抱，一片綠意盎然，空氣清新，附近沒有高樓大廈遮擋，相信大部分單位都可享遼闊鄉郊或翠綠山巒景色。高層可能有機會遠眺深圳景色。

山麗苑單位基本上向北和向南的單位都可看到山景，不過A、C、D、E座北面對開的小山坡，有原居民的祖墳，現時被規劃用作「住宅乙類」用途，未來如建樓會影響景觀。另外，值得留意是，除了E和F座之外，其餘座數向東的單位，景觀均會被樓景遮擋。F坐向東南單位中高層料會看到流水響、布吉仔一帶山景；而整體向北的中高層單位可看到軍地村和馬料水新村，享遼闊的鄉郊景觀。

山麗苑共有6幢。

山麗苑A座圖則。

山麗苑B座圖則。

山麗苑C座圖則。

山麗苑D座圖則。

山麗苑E座圖則。

山麗苑F座圖則。

山麗苑最多一人戶型。

山麗苑二至三房戶型。

交通配套：

粉嶺山麗苑的交通是眾多屋苑中最為不便，由粉嶺地鐵站前往需要乘坐52B號小巴，小巴每25分鐘一班，上車後大約10分鐘車程，沿流水響道行駛至布格仔路口下車，再步行約8至10分鐘，可以最接近屋苑的F座。居民若要到最近的聯和墟購買生活所需，坐小巴車程大約8分鐘。如要出市區，可於粉嶺地鐵站乘坐東鐵線。

未來公屋皇后山邨內會設有公共運輸交匯處，意味日後居屋住戶可步行前往公屋範圍搭車，巴士公司未來會配合皇后山一帶人口增長，增設巴士路線，如目前建議增加78A往粉嶺站（繁忙時間每15-30分鐘一班）、278A往荃灣（每日2班）、而前往南昌站、啟德的巴士（車程約85至90分鐘，每日2班）、往香港站（車程約100至110分鐘，每日4班）。

離山麗苑較近的布格仔路和流水響道均是較窄小的雙行線，如未來大量居民需經此出入，未知有關馬路能否承受流量。而整體皇后山的公營房屋群，未來將需要依賴龍馬路，以及新圍軍營至粉嶺站一段的沙頭角公路龍躍頭段，連接至其他交通網絡。由於全個皇后山發展計劃中提供逾萬伙單位，預料該區人口會增加逾3萬人，目前龍馬路正進行改善工程，包括提升至符合要求的雙線車道，供車輛進出皇后山，並在路旁提供行人路及單車徑，雖然部分路段會擴闊至三線行車，但能否支撐區內人口的交通需求成疑。

粉嶺港鐵站外有去沙頭角小巴經山麗苑，約10分鐘車程。（王嘉昌攝）

生活配套：

由於前身為軍營用地，山麗苑一帶均是鄉村，社區配套全無，附近只有一間士多，將來只能依賴正在興建的皇后山邨商場及街市，由屋苑步行前往料需10分鐘。

未來粉嶺皇后山將興建兩所全新小學，以應付北區預計的公營小學學位需求，佔地約2800平方米，擬議工程範圍亦包括建造社區會堂暨社會福利設施 ，當中包括社區會堂、安老院舍、長者鄰舍中心、幼兒中心、綜合青少年服務中心等。

聯和墟相對上是發展較成熟的區域，居民如想有更多娛樂，可前往位於聯和墟的逸峯廣場、綠悠軒、帝庭軒附近，車程大約10分鐘，該處的商場有大量餐廳、戲院、超市等，而附近亦有圖書館和體育館。

滿足生活所需要靠鄰近的公屋皇后山邨，或到粉嶺巿中心購買。（王嘉昌攝）

　

優點：

‧呎價最平

‧接近深圳羅湖及蓮塘口岸

‧最快明年年底可入伙

‧單位供應多，揀到樓機會高

・或享遼闊景觀

缺點

‧位置偏遠

‧交通不便

‧生活配套不足

 

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