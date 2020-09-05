【5G時代】北京擬於年底累建逾3萬個5G基站

▲ 北京市副市長殷勇預計，今年年底累計建設超過3萬個5G基站。

北京市副市長殷勇出席中國國際服務貿易交易會一個有關5G的論壇上表示，截至今年7月底，北京5G基站超過2.4萬個，用戶超過300萬，預計今年年底，累計建設超過3萬個5G基站，以覆蓋北京五環內和北京城市副中心戶外環境。

殷勇表示，在新冠肺炎防控期間，北京地壇醫院、小湯山醫院利用5G技術與武漢專家進行遠程會診。他又表示，下一步北京將加快5G等新型基礎設施建設，包括聚焦城市副中心、三城一區、北京冬奧會、北京大興國際機場的5G網絡建設等，以降低服務成本，提高生產效率。

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編輯：謝卓榮