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【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年

股樓投資 13:51 2020/09/05

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當大家的目光都放在香港電視(01137)身上時, 同樣是港資, 集科技和地產於一身的數據中心營運商新意網(01686), 更是一隻具備穩定往績的科技相關股。集團剛公布全年業績, 截至今年６月，全年純利7.8億元，按年下跌9％, 然而若只計算持續經營業務, 收入為17.1億元，按年升9.8％, 經營溢利8.6億元，按年升10.9％。這主要由核心數據中心業務現有客戶的業務 增長及新簽客戶所帶動。

【疫情贏家】香港電視8月商品交易額增1.2倍 數據按月齊跌或見回吐壓力  詳情請看【下一頁

【中芯國際】傳被白宮考慮列入貿易黑名單 中芯國際下周或下試20元  詳情請看【下一頁

 此外, 新意網亦派末期息每股17.5仙, 不但較去年增加6%, 亦成功延續自2011年派息連年增加的紀錄。以現價計周息率接近3厘。

新意網指,疫情全球大部分的經濟活動由面對面形式進行轉為虛擬網上通訊，帶動數據流量激增，對網絡表現的要求也更高。全球網絡連接的需求上升，集團預期此等商業及消費者行為的轉變將繼續帶動網絡連接的增長，並將正面反映於集團未來數年的營運表現之中。言下之意或指, 新意網未來盈利和派息仍有上升空間。

下周若新意網企穩上升軌支持5.6元, 可伺機買入作中長線持有和收息, 目標價看三成多回報約7.5元, 不設止蝕價。

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撰文 : 李尚毅

新意網集團（01686） 經濟

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