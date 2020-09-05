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【港股分析】雲業務股份比併　業績決定一切？

股樓投資 12:52 2020/09/05

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科技股周五（4日）受美股急挫及納指調整所拖累，恒生科技指數一度跌超過5%，其後逐步回穩。不少投資者現時均希望趁調整吸納新經濟類股份，但除左幾隻重磅股外，其餘不少股份都屬行業競爭對手，大家確實要識得揀。

金蝶國際（00268）和金山軟件（03888）兩間公司，以往都有辦公室軟件業務，幾年前就齊齊打入雲市場，大力投發資金到雲業務，最近幾個季度漸見成果，今年股價走勢亦遠遠拋離大市，金山首8個月累升1倍，金蝶就更誇張，同期升幅超過1.5倍。

兩隻股份早前雙雙公布中期業績，金蝶上半年由盈轉虧，錄得逾2.2億元虧蝕，而且為左推動客戶上雲，企業管理軟件業務收入按年跌37%，就算雲業務收入有所驅動，首六個月收入同比仍錄得6.6%跌幅，瑞銀甚至發表報告，指對公司雲業務盈利能力有所憂慮，股價績後自然被資金拋棄。


投資者一早就知雲業務仲有排燒錢，對業績未抱太大期望，衰就衰在金山軟件中期業績轉虧為盈，錄得逾91.6億元人民幣利潤，就算扣除接近91億元人民幣，分拆金山雲的上市收益，都仲有幾千萬實質利潤，雖然這筆純利主要受惠於遊戲業務增長，但起碼給予市場信息，就係公司仍在雙線發展。

在雲業務燒錢同時，亦可在遊戲業務賺錢獲取回報，加上分拆金山雲後有充裕資金，表面因素似乎稍勝金蝶。難怪股價在績後企得硬淨，若見回落至40元附近，不妨小注吸納坐順風車，目標價與大行摩通一樣，睇50元。

 

記者：葉志偉

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