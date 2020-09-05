願景基金變對冲基金?　軟銀數十億狂掃美股期權

《金融時報》引述消息人士指，軟銀在過去一個月大手買入美股科技股的認購期權，涉資據指高達數十億美元，惟消息人士未有指是購買認沽或認購期權，報導只引述一名美國專注期權策略的對冲基金經理指，這是20年來看過的最大交易。

Tesla收市後大跌，想知點解?【下一頁】

軟銀至今仍未就報導作出回應。另有外媒引述消息指，軟銀購買了40億美元買入持倉及其他股票的認購期權。據軟銀上月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件披露，軟銀曾買入市值20億美元的Amazon（AMZN.US）、Alphabet（GOOG.US）、Microsoft（MSFT.US）及Tesla（TSLA.US）。

雖然未知消息是否可信，但CBOE 5日平均認購/認沽期權比例（CBOE 5-day average Put/Call Ratio）卻由8月中起大幅回落至疫情前水平，反映購買認購權的投資者數目，多於購買認沽期權的投資者；而《金融時報》引述高盛追蹤的期權市場成交量（十日移動平均）看到，近日個股及指數認購期權的成交量，多於個股及指數認沽期權成交量。

8月起，購買認購期權的投資者多於購買認沽期權

日本軟銀集團逾千億美元的遠景基金 (Vision Fund)，是全球其中一個最大型的創投基金。過往主要投資於私營初創科技企業，但因新冠疫情出現，令其項目估值大縮水，4月便公布出售資產計劃套現，及後通過披露文件發現，部份出售初創企業所得的資金用於投資股市，如今更大規模掃入期權。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！