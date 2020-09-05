【港股追蹤】下半年至今升6成　海底撈疫市發圍？

中央今年講求內循環，內需板塊受到熱炒是意料中事，市場的炒作主題除圍繞必需消費品類股份外，餐飲食品股也吸引不少資金流入。年內逆市上升的海底撈（06862）便是其中之一。股份上半年雖然虧損超過9.6億元人民幣，仍無阻公司擴張版圖，昨晚（4日）又公布兩個新收購。

公司最新公布，旗下全資附屬公司四川新派，會以1.2億元人民幣代價，收購上海澍海的80%股權，根據協議，作為漢舍收購事項的先決條件，上海澍海將向上海緣澍收購上海緣澍所有經營性資產及餐廳，並將成為新控股公司承接所有漢舍業務。上海澍海及上海緣澍在北京、上海及杭州以「漢舍中國菜」品牌經營9家中餐廳。

漢舍重組預期將於2020年11月30日之前完成。於完成漢舍重組後，「漢舍中國菜」品牌旗下的餐廳將由上海澍海經營，而上海緣澍將不再從事任何餐飲或相關業務。

另外，集團在公告中亦公布，以總代價304萬美元，收購Hao Noodle 80%股權，該公司在紐約持有兩家餐廳，提供輕食、飲料及酒水。

疫市下接連作出收購，反而海底撈財政狀況良好之餘，擴張野心亦不少，惟股份下半年至今已抽升超過6成，好消息能否再催谷股價尚有疑問。早前大行中金發表的報告，給予股份52.3元目標價，現時亦已升穿，預期股份短期或在現水平先行整固。

記者：葉志偉