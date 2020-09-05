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【新冠疫苗】《刺針》刊登俄羅斯疫苗測試報告　參與者全部產生抗體

環球政經 13:59 2020/09/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國正處於研究新冠疫苗競爭賽道上，此前俄羅斯總理普京宣布，俄羅斯疫苗「衛星5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊的新冠肺炎疫苗。但是因為該疫苗尚未經過第三階段測試，受到不少西方國家質疑。

本周五（4日）英國醫學雜誌《刺針》首次刊登俄羅斯研究報告顯示，在6-7月進行的人體試驗中，參與「衛星五號」新型肺炎疫苗實驗的志願者，全部都產生抗體，且沒有出現嚴重副作用。

首個新冠疫苗於俄羅斯誕生   了解請按，【下一頁

據報上月俄羅斯女兒已經接種該疫苗，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）周五也接種了「衛星5號」，紹伊古稱，俄羅斯軍事醫務人員和各級官員將率先自願接種疫苗，未來亦會在軍中全面推廣。

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編輯：李勝男

疫情 普京 羅斯 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 俄羅斯 疫苗

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