【居屋2020】馬鞍山錦駿苑 公路旁或有噪音 港鐵站5分鐘步程（附實地考察優缺點、戶型）

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【美股分析】科技股洗倉式急挫 華爾街正看好這隻半導體股
周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。本刊記者實地到四個屋苑考察，下面是馬鞍山錦駿苑的考察詳情。
屋苑基本資料：
位置︰馬鞍山，鄰近大水坑站
單位總數︰2,079個（共5座）
樓高︰37至40層
實用面積（伙數）：
311至323平方呎（117伙）
375至428平方呎（1,180伙）
441至494平方呎（782伙）
63折建議售價︰199萬至406萬元
平均呎價︰7,784元
預計落成時間︰2022至2023年
適合哪類人士？
錦駿苑由開放式單位到兩房單位（需自行間房）均有提供，加上它是今次供應第二多的屋苑，提供2,079個單位，相信無論是家庭或是單人申請者也適合及有機會揀選。屋苑雖然位於馬鞍山，但鄰近港鐵站及有多條巴士線途經，即使在市區返工也算方便。
單位景觀：
屋苑範圍為一個窄長的長條型，由北向南興建5座樓宇。向西的單位低層會望向車內車往的馬鞍山路，相信會受噪音影響，高層單位則可以望吐露港。至於向東的單位可以望向馬鞍山郊野公園的翠綠山景，相當不錯。
交通配套：
屯馬線全線通車後，於大水坑站乘港鐵可直達紅磡、尖東，最遠可至屯門。屋苑最南端的樓宇，距港鐵大水坑站B出口約5分鐘步程，未來屯馬線完全通車後，不用轉車可直達紅磡。屋苑外有多條巴士線來往各區，包括旺角、尖沙咀、觀塘、銅鑼灣及港島東等地。
生活配套：
鄰近富安花園設有民生商舖及超市。屋苑內將興建會興建少量商業零售舖面。鄰近的富安花園的民生小舖及超市，可滿足日常生活需要；穿過隧道行10分鐘可到錦泰苑的商場及街市。此外，錦駿苑將會興建天橋，接駁欣安邨的商場，鄰近有2018年開業的大商場We Go Mall。想要更多購物選擇，可乘馬鞍山線到馬鞍山市中心。
馬鞍山海濱長廊在15分鐘步程內。鄰近馬鞍山海濱長廊，眺望中文大學及吐露港，景色優美。步行15至20分鐘可到達體育館及馬鞍山運動場。
優點：
‧步程5分鐘到港鐵站
‧鄰近社區生活配套成熟
‧靠近海濱長廊享休閒
缺點：
‧向西北及西南單向公路或受噪音影響
‧屋苑本身沒有商場
‧入伙期或至2023年，要等兩年才能入伙
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