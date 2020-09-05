【居屋2020】馬鞍山錦駿苑 公路旁或有噪音 港鐵站5分鐘步程（附實地考察優缺點、戶型）

周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。本刊記者實地到四個屋苑考察，下面是馬鞍山錦駿苑的考察詳情。

▲ 馬鞍山錦駿苑在公路旁，位處沙田巿中心及馬鞍山巿中心之間。（資料圖片）

屋苑基本資料：

位置︰馬鞍山，鄰近大水坑站

單位總數︰2,079個（共5座）

樓高︰37至40層

實用面積（伙數）：

311至323平方呎（117伙）

375至428平方呎（1,180伙）

441至494平方呎（782伙）

63折建議售價︰199萬至406萬元

平均呎價︰7,784元

預計落成時間︰2022至2023年

適合哪類人士？

錦駿苑由開放式單位到兩房單位（需自行間房）均有提供，加上它是今次供應第二多的屋苑，提供2,079個單位，相信無論是家庭或是單人申請者也適合及有機會揀選。屋苑雖然位於馬鞍山，但鄰近港鐵站及有多條巴士線途經，即使在市區返工也算方便。

▲ 錦駿苑A座圖則。

▲ 錦駿苑B座圖則。

▲ 錦駿苑C座圖則。

▲ 錦駿苑D、E座圖則。

單位景觀：

屋苑範圍為一個窄長的長條型，由北向南興建5座樓宇。向西的單位低層會望向車內車往的馬鞍山路，相信會受噪音影響，高層單位則可以望吐露港。至於向東的單位可以望向馬鞍山郊野公園的翠綠山景，相當不錯。

▲ 錦駿苑整個屋苑呈窄長條狀，五幢樓的單位均避免向正西面，減少前面公路噪音。

交通配套：

屯馬線全線通車後，於大水坑站乘港鐵可直達紅磡、尖東，最遠可至屯門。屋苑最南端的樓宇，距港鐵大水坑站B出口約5分鐘步程，未來屯馬線完全通車後，不用轉車可直達紅磡。屋苑外有多條巴士線來往各區，包括旺角、尖沙咀、觀塘、銅鑼灣及港島東等地。

▲ 離港鐵大水坑站5分鐘步程，交通便利。（王嘉昌攝）

生活配套：

鄰近富安花園設有民生商舖及超市。屋苑內將興建會興建少量商業零售舖面。鄰近的富安花園的民生小舖及超市，可滿足日常生活需要；穿過隧道行10分鐘可到錦泰苑的商場及街市。此外，錦駿苑將會興建天橋，接駁欣安邨的商場，鄰近有2018年開業的大商場We Go Mall。想要更多購物選擇，可乘馬鞍山線到馬鞍山市中心。

▲ 生活配套需走10分鐘到鄰近屋苑的商場。（王嘉昌攝）

馬鞍山海濱長廊在15分鐘步程內。鄰近馬鞍山海濱長廊，眺望中文大學及吐露港，景色優美。步行15至20分鐘可到達體育館及馬鞍山運動場。

▲ 走約10分鐘到馬鞍山海濱長廊。（王嘉昌攝）

優點：

‧步程5分鐘到港鐵站

‧鄰近社區生活配套成熟

‧靠近海濱長廊享休閒

缺點：

‧向西北及西南單向公路或受噪音影響

‧屋苑本身沒有商場

‧入伙期或至2023年，要等兩年才能入伙

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